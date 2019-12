Secretário comemora repasse de custeio à UPA de Arapongas através do Ministério da Saúde

O secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Júnior, comemorou a confirmação de que a Unidade Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, do Jardim Caravelle, passará a contar com uma verba adicional de R$ 2,4 milhões ao longo de 2020. A confirmação partiu do deputado federal Pedro Lupion (DEM) na última quarta-feira (17). “Agradecemos o empenho do deputado e sua equipe, que acompanharam o trâmite do nosso pleito. Certamente este recurso terá reflexos muito importantes para o atendimento através da UPA ao longo do próximo ano”, afirmou o secretário.

Paludetto explicou que a UPA recebeu a qualificação do Ministério da Saúde, através da Portaria nº 3.346, publicada em Diário Oficial da União na última terça-feira (17). O ato que contou com a intermediação de Lupion e oficializa o repasse R$ 2,4 milhões/ano para custeio dos atendimentos. “Tal credenciamento da UPA 24 Horas é de R$ 200 mil por mês, resultando em R$ 2,4 milhões por ano, sendo um recurso de custeio direto do Ministério da Saúde. Tudo isso vai nos auxiliar na manutenção nos serviços de saúde, desonerando o município. Atualmente, 2/3 dos recursos que são investidos na UPA são especificamente do município”, afirma.

Paludetto Júnior ainda destaca as constantes articulações por parte do deputado Lupion em Brasília para os desdobramentos necessários e fundamentais nesse processo. “Contamos com o intermédio do deputado Lupion e assessoria no monitoramento para a liberação desses importantes recursos, pedindo celeridade na qualificação do nosso serviço de urgência e emergência, encaminhado pessoalmente esse pedido ao Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Enfim, obtivemos o reconhecimento, integrando um direito do município”, concluiu.