Gincana da UBS Campinho arrecada doações para famílias da região

Em clima de comemoração, a Unidade Básica de Saúde (UBS) da região do Campinho realizou nesta semana a tradicional gincana que marca o encerramento anual do projeto “De bem com a vida” – que desenvolve com a comunidade, especialmente com as pessoas da terceira idade, diferentes atividades gratuitas que estimulam cuidados com a saúde. Tal projeto é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte.

O ponto alto da gincana de encerramento foi a arrecadação de alimentos e brinquedos, doados por cada um dos participantes. O intuito central do evento é destinar todas as doações para as famílias da região que mais precisam. Neste ano, com o empenho de cada um, foi possível a montagem de oito cestas básicas e diversos pacotes de brinquedos. “Simbolizando o espírito natalino e momento de união, desenvolvemos novamente nossa gincana, com recreações e, além disso, arrecadamos doações. Essa é uma forma singela, porém, verdadeira de expressar toda a nossa gratidão, ajudando o próximo”, afirma a enfermeira Amanda Valério.

Em 2020, as atividades do projeto “De bem com a vida” serão retomadas no Campinho, através de orientações nutricionais, médica e de enfermagem com a equipe Saúde da Família, priorizando a qualidade de vida da comunidade.