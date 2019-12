Um entregador de pizzas foi assaltado, ontem à noite (18), no Conjunto Vale das Perobas, em Arapongas.

De acordo com o relatório da polícia militar, o rapaz foi até a Rua Tangará Cardeal para fazer uma entrega, quando ao tocar o interfone da residência, foi surpreendido por dois bandidos, um deles armado com uma faca e outro com uma arma de fogo.



Os ladrões levaram a pizza e o refrigerante que seriam entregues, além do celular da vítima, e em seguida, fugiram.