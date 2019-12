GM de Arapongas realiza prisão após acionamento do 'botão do pânico'

A Patrulha Maria da Penha e equipe RPA da Guarda Municipal de Arapongas, realizou na última terça-feira (17), a prisão de um homem que desrespeitou uma medida protetiva, através do acionamento do botão do pânico.



A mulher que possui a medida protetiva, acionou o dispositivo, levando imediatamente as equipes até o local. Eles conseguiram efetuar a prisão do suspeito em flagrante.

O descumprimento de medida protetiva é crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

Ele foi conduzido até a delegacia da cidade para providências cabíveis.