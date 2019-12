Mulher é presa aplicando golpes no comércio de Arapongas

Uma mulher foi presa ontem a noite (18), em Arapongas, após aplicar um golpe em uma loja de eletrodomésticos no centro da cidade.

De acordo com o relato do gerente da loja, que acionou a polícia militar, a mulher teria comprado em celular à prazo, no valor de R$ 1.600,00, utilizando documentos falsos. Após a compra, o sistema da loja acusou a fraude, mas ela já não estava mais no local.



Mais tarde, a estelionatária voltou até a loja para realizar um empréstimo, e novamente apresentou a documentação falsa. A polícia militar foi acionada e a mulher assumiu o crime, se comprometendo a devolver o dinheiro referente ao celular, que ela disse não estar mais com ela. Mesmo assim, ela recebeu voz de prisão, e foi encaminhada para a delegacia da cidade.



Ela irá responder pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica.