Arapongas divulga na sexta edital de concurso público com 69 cargos

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e da Comissão Permanente de Concursos Públicos, anuncia que os editais para a realização do concurso público estarão à disposição dos interessados a partir desta sexta-feira (20).

Os editais serão divulgados através do Diário Oficial do município, que pode ser acessado pelo site www.arapongas.pr.gov.br. Também no site, os editais estarão disponíveis através do campo “Concursos”. Eles também serão divulgados do diário oficial impresso (Tribuna do Norte) e no site da Unespar, campus de Paranavaí. “São dois editais, sendo um tratando sobre cargos gerais e outro especificamente para a Guarda Municipal”, afirma Orlando Bieleski, presidente da Comissão.

Tanto os editais quanto a realização de todo o concurso estarão a cargo da Fundação de Apoio à Unespar, campus de Paranavaí. “Trata-se de uma instituição especializada na área de educação superior, cursos de pós-graduação, de formação e capacitação docente, na construção de projetos educacionais e na realização de concursos públicos. Temos certeza de que todo o processo do concurso será conduzido por quem tem grande expertise, portanto com a melhor qualidade e seriedade possível”, afirma o secretário de Administração, Valdecir Scarcelli.

A diretora de Recursos Humanos da Prefeitura de Arapongas, Tieko Saito Pereira, informa que no total são 69 cargos, fora os que serão destinados à Guarda Municipal. Dos 69 cargos, 13 são do grupo profissional básico, 28 do médio e 28 do superior. Além do preenchimento de vagas, o concurso também servirá para gerar um cadastro reserva e será válido para dois anos, podendo ser renovado para mais dois anos. “Informações sobre o número total de vagas para cada cargo, prazo e valor de inscrição, data das provas, valor da remuneração etc serão divulgados nos editais, nesta sexta-feira”, destaca Bieleski.

Também participaram da reunião para anúncio dos editais, Henrique Filetti, da Controladoria, e Carlos Venegas, diretor de Suprimentos.