Ippasa se destaca por estar bem estruturado e sólido 

Criado em 2005, o Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas (Ippasa), tem se solidificado cada vez mais em sua trajetória, ao longo desses 14 anos. Trilhando no caminho de seu principal objetivo, o de garantir aos seus segurados benefícios de aposentadoria e pensão, administrando com competência o fundo constituído pelas contribuições dos servidores ativos, servidores inativos, das contribuições patronais e das receitas dos investimentos.

“Temos um Ippasa bem estruturado financeiramente, com todas as contas aprovadas, com uma equipe habilidosa, eficaz e comprometida, que faz com que o Instituto se mantenha em ordem, cumprindo todo o regramento destinado aos Regimes Próprios de Previdência Social, inclusive superando sua meta atuarial”, afirma a diretora-presidente Maria do Carmo Paiano Nihei.

Em setembro deste ano, durante evento previdenciário ocorrido na cidade de Curitiba, o prefeito Sérgio Onofre recebeu uma placa exaltando a parceria com a Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios (APEPREV) devido os trabalhos realizados.

NOVAS MEDIDAS

Em razão da Emenda Constitucional nº. 103, de 12.11.2019, muitas alterações estão ocorrendo em relação à previdência social. Uma delas foi estabelecer que os Institutos de Regime Próprio fossem responsáveis pelas aposentadorias e pensões; e auxílio-doença, salário-maternidade e salário-família passassem a ser de responsabilidade dos entes, como benefícios estatutários.

“Esses encargos passaram a ser do município. Continuamos apenas com as aposentadorias e pensões. Inicialmente, houve uma certa preocupação por parte dos servidores com essa mudança, porém esclarecemos que apenas a fonte pagadora foi alterada, e o Ippasa permanece ordenado e forte”, argumenta Maria do Carmo.

APLICAÇÕES

Segundo Maria do Carmo, até outubro de 2019, o Ippasa apresenta um total de R$139.493.221,23 em investimentos, total este que está sendo capitalizado, visando “o compromisso de garantir aos seus favorecidos, os benefícios de aposentadoria e pensão, conquistas alcançadas durante suas vidas laborais ou segurança para os momentos de infortúnios”.

BENEFÍCIOS

Em 2017, foram concedidos 91 benefícios, sendo 78 aposentadorias e 13 pensões. Em 2018, houve um aumento em ambos os benefícios, totalizando 114, onde 91 aposentadorias e 23 pensões. E no ano de 2019, até o final de novembro, havia o registro de 69 aposentadorias e 11 pensões.

TRANSPARÊNCIA

Além desses dados, as despesas, receitas, prestações de contas, Certidões de Tempo de Contribuição, leis, políticas de investimentos, CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária e todas as informações pertinentes ao Ippasa, se encontram atualizadas no Portal da Transparência, no site da Prefeitura Municipal de Arapongas.

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Toda as decisões são tomadas pelos Conselhos e pelo Comitê, onde realizam reuniões mensais para as devidas deliberações. O Conselho Municipal de Previdência é composto por seis membros, sendo três eleitos, um como representante dos aposentados, e três indicados pela administração. O Conselho Fiscal é formado por quatro membros, sendo dois eleitos e dois indicados pela administração. E o Comitê de Investimentos tem sua composição formada por um representante de cada Conselho, um representante do Ippasa, da Administração e da Câmara Municipal. Todos os servidores pertencentes aos Conselhos e ao Comitê, são efetivos.

ADMINISTRAÇÃO

É formada pela Diretora-Presidente Maria do Carmo Paiano Nihei, pela Diretora Administrativa e Financeira Marilda Mieko Futata, pela Diretora-Previdenciária Giuliana Manfrinatto Fernandes, pela Gerente Contábil Elisangela Felipone Garcia, pela Assessora Técnica e Jurídica Elizabeth Ruiz, e pelo Gerente de Cadastro Everson Gomes Nishimura.