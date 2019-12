Arapongas assegura R$ 2,4 milhões para a UPA com apoio de Lupion

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, anunciou nesta quarta-feira (18) que o município garantiu investimentos no valor de R$ 2,4 milhões para o orçamento de 2020, a serem destinados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, localizada no Jardim Caravelle. O ganho para a saúde municipal parte de emendas do deputado federal Pedro Lupion (DEM), em ação junto ao Ministério da Saúde.

“Esse grande investimento vai influenciar diretamente na quantidade e na qualidade dos atendimentos oferecidos na UPA 24 Horas, indo ao encontro das necessidades dos usuários e favorecendo cada paciente e funcionários que lá atuam. União de esforços e participação ativa no desenvolvimento de Arapongas, que há anos tem contato com o trabalho ativo do nosso deputado Lupion”, afirma Sérgio Onofre. “É um novo e forte ânimo para as ações eficazes de saúde. Ótimo presente de Natal e de Ano Novo”, acrescenta o prefeito. A boa notícia foi intermediada pelo assessor parlamentar Radamés Bonora, durante encontro com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em Brasília.

Para Lupion, o valor de R$ 2,4 milhões assegurados para a UPA de Arapongas enfatiza o respeito e cuidado com o cidadão. “Sem sombra de dúvidas, acreditamos que tal recurso, há muito aguardado, aliado à boa gestão já exercida pelo nosso companheiro Sergio Onofre e equipe, vai possibilitar outro dinamismo no atendimento na UPA neste novo ano que se inicia”, assinalou o parlamentar.

Lupion disse que trabalhar pelo município é obrigação de quem obteve votos em Arapongas. “Essa cidade me abraçou ainda quando era deputado estadual e, como federal, não tem sido diferente. Reitero aqui o meu compromisso com esse belo município, dispondo meu gabinete para melhor servi-lo”, frisa o parlamentar. Lupion destacou também a agilidade que Arapongas sempre teve no envio da documentação necessária para a habilitação e garantia dos recursos tanto por parte do prefeito Sérgio Onofre quanto do vice, Jair Milani.