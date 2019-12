UEL apresenta estudos sobre Compras Municipais e Custos na Educação de Arapongas

Durante reunião ocorrida na terça-feira (17), na Prefeitura de Arapongas, o Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública (Nigep) da UEL entregou ao prefeito Sérgio Onofre dois estudos técnicos na área de Compras Municipais e na área de Custos na Educação.

Conforme o conteúdo apresentado, o projeto na área de compras buscou realizar um diagnóstico do setor no município indicando os principais desafios a serem transpostos. Foi realizada ainda a proposição de uma série de ações para a melhoria do setor de compras. O segundo projeto abordou o processo de otimização dos recursos da área de educação, sendo feito uma análise da infraestrutura escolar, custos bem como sua relação com o desempenho dos discentes.

Para o professor, Dr° Saulo Fabiano Amâncio Vieira, esses são estudos que contribuem de maneira eficaz na tomada de decisão e progressos na gestão pública municipal. “É de grande relevância que cada vez mais a UEL se integre à comunidade, com pesquisas e atividades extensionistas. Estamos à disposição para atuarmos neste sentido. Agradeço ainda a confiança depositada na equipe do NIGEP/UEL”, disse. Ele destacou ainda que os estudos técnicos são oriundos de dissertações de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA/UEL, através do trabalhos: Análise dos Processos de Compras do Município de Arapongas/Pr - Discente: Valdinei Juliano Pereira e Análise da Influência das Variáveis de Infraestrutura Escolar, Corpo Pedagógico, Nível Socioeconômico e Custos com Desempenho Escolar das Escolas Municipais de Arapongas/Pr - Discente: Pablo Henrique Capucho.

Ambas as dissertações foram orientadas pelo prof. Dr. Saulo Fabiano Amâncio Vieira.

Segundo o prefeito, os estudos podem contribuir de forma significativa, em especial, para as Secretarias de Administração e Educação “Podendo gerar impactos para toda a comunidade de Arapongas. Um trabalho de grande competência por parte da UEL, uma Universidade de renome nacional, que vem somar com os trabalhos que temos desenvolvido em Arapongas, neste caso, relacionado às Secretarias de Administração e Educação. Ficamos satisfeitos com os estudos, tendo a possibilidade de colocar em prática para o melhor desenvolvimento do município”, reiterou.

Participaram também do encontro o secretário de Administração, Valdecir Scarcelli, secretária de Governo, Lúcia Golon, secretário de Educação, Professor Peta e pregoeiro municipal, Juliano Pereira.