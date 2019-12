Arapongas registra 22 furtos de veículos em 40 dias

Os registros de furtos de veículos têm aumentado nos últimos dias em Arapongas. De acordo com os relatórios de ocorrências da polícia militar (PM), somente nos últimos 40 dias, 22 veículos foram furtados na cidade. Os crimes não estão concentrados, ocorrendo tanto na região central da cidade quanto nos bairros.

Somente ontem (17), dois carros foram furtados em diferentes bairros cidade. Um deles, foi retirado de dentro da garagem da casa, na madrugada, enquanto os moradores dormiam, no Conjunto San Raphael. O outro caso foi registrado no Conjunto Ulisses Guimarães, onde o carro estava estacionado em frente à casa do proprietário.

De acordo com o 1° Tenente Jefferson Philipe Claro Schelbauer, da 7ª Cia de Polícia Militar de Arapongas, em época de fim de ano, é comum o aumento de ocorrências de furtos em geral, especialmente os furtos à residência. Ele explica que os furtos de veículos, geralmente incidem em outros fatores. “Geralmente este tipo de crime ocorre com grupos direcionados para esse tipo de ações, destinando os veículos para subutilizações em outras cidades ou até mesmo a venda de peças”, explica o policial.

O tenente afirma que o furto, em muitos casos, é um tipo de delito oportunista, onde as condições são favoráveis ao acontecimento do crime. “Em furto de veículos, percebemos a preferência por veículos mais antigos, onde os sistemas de segurança são mais vulneráveis e fáceis de serem rompidos. Em veículos novos a incidência diminuiu, pois exige equipamentos e técnicas especializadas para a prática do crime”, relata o policial militar.





Apesar da ousadia dos criminosos, a polícia orienta a população a utilizar algumas formas de precaução, que possam evitar os furtos. “Estacionar o veículo em locais seguros, vigiados por pessoas ou eletronicamente, verificar se o veículo encontra-se completamente trancado, sempre buscar investir em algum tipo de dispositivo para inibir a prática de furto, como travas, alarmes, bloqueadores, rastreadores, estes dispositivos demonstram-se eficazes em muitos casos, e existem opções acessíveis a quase todos os proprietários de veículos” destacou tenente Schelbauer.





Quanto as ações da polícia militar, o oficial afirma que estão direcionando o policiamento para os locais de maior incidência de furto de veículos, com base no geoprocessamento de ocorrências, além de outras medidas. “Estamos realizando ações de vigilância com policiamento velado a fim de identificar e prender os criminosos. Ainda estamos reunindo esforços com as Forças de Segurança de Arapongas, especialmente a Guarda Municipal e Polícia Civil”, finalizou o tenente.