Novos semáforos são instalados nos cruzamentos das Ruas Pica pau e Papagaio

Novos semáforos foram instalados na manhã desta quarta-feira (18), no cruzamento das Ruas Pica pau e Papagaio – centro da cidade. O serviço foi executado através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) a fim de promover maior segurança e melhor mobilidade urbana em pontos com grande movimentação de veículos e pedestres. Recentemente os mesmo serviços também foram executados nos cruzamentos das Ruas Uru e Mutum (Centro) – nas proximidades da Biblioteca Municipal “Machado de Assis e entre as Ruas Flamingos com a Rua Pavão.

Todos os semáforos foram adquiridos com recursos da Sestran.

“Esse cronograma de instalações de novos sinaleiros vêm ao encontro também de anseios da população. Essas novas ações garantem que o trânsito flua de maneira mais organizada, controlada e segura, tanto para os motoristas como para os transeuntes. Os novos semáforos proporcionam melhorias imediatas e também em longo prazo, diminuindo acidentes de trânsito, mantendo nossas estatísticas cada vez mais baixas, priorizando sempre a vida”, enfatiza o secretário de Segurança, Paulo Argati.

Conforme o diretor de Trânsito, Major Gussi, outros novos semáforos têm instalações previstas para 2020. “Tais medidas serão estendidas por outros pontos de Arapongas. Para o ano início do ano que vem mais dois cruzamentos receberão os semáforos, dos quais, ainda estão em estudo. Temos tido um retorno positivo da população diante dessas novas e eficazes medidas para a segurança no trânsito”, reforça.