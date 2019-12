Carros são furtados em Arapongas; um deles estava na garagem da casa

A polícia militar de Arapongas registrou dois furtos de veículos ontem (17) na cidade. Em um dos casos, o automóvel foi levado de dentro da garagem da casa.

No Conjunto San Raphael, um carro foi furtado durante a noite, de dentro do quintal da casa, na Rua Caburé Canela. De acordo com relato dos moradores, o quintal foi invadido enquanto a família dormia, e uma Parati azul, com placas AAO-4117, foi roubada da garagem. O portão da casa é eletrônico e por isso não estava com cadeado.

No conjunto Ulisses Guimarães, um morador estacionou e deixou trancado seu veículo gol na cor prata, placas AKD-3669 em frente a sua residência. Quando precisou sair novamente, percebeu que o carro não estava mais ali. A polícia realizou patrulhamento nas imediações, porém nada foi localizado.



Para qualquer informação sobre o paradeiro dos veículos levados, podem ser feitas ligações para o 190.