Obra da Rouxinol é finalizada e trecho é aberto para tráfego em Arapongas

Após cerca de um ano, as obras do prolongamento da Rua Rouxinol, ligando o Parque Industrial da Zona Sul de Arapongas à entrada da Colônia Esperança, foram finalizadas. A via foi aberta nesta semana para o tráfego de veículos, facilitando a população da Zona Sul e demais motoristas.

Segundo o vice-prefeito e também secretário de Obras, de Arapongas, Jair Milani, falta apenas a conclusão da pintura viária e da ciclovia, que ainda estão sem sinalização. “As chuvas dos últimos prejudicaram essa última etapa da obra. Porém, a Rouxinol já está aberta para o tráfego, no prazo previsto”, afirma.

As obras do prolongamento da Rouxinol começaram em junho de 2018 e foram realizadas com recursos do Governo Estadual. O trecho, segundo Milani, deve beneficiar a população da Zona Sul, principalmente empresas e agricultores. “O trecho é importante para as indústrias da região e também para os agricultores da Colônia Esperança, que estão felizes com a finalização das obras”, disse.



Milani disse que ainda não tem uma data certa para a solenidade de inauguração da Rouxinol, mas que em breve a imprensa será informada. O trecho prolongado corresponde a pouco mais de 1,3 quilômetro e vai receber 12,7 mil m² de asfalto, com investimentos na ordem de R$ 2 milhões cedidos pelo Governo do Estado e R$ 138 mil de contrapartida do município.