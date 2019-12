Concerto da Big Band terá participação especial da cantora Keidma Juliana

Nesta quarta-feira (18), a Big Band de Arapongas fará seu Concerto de Natal com a participação especial de Keidma Juliana, que conta com uma rica bagagem de shows, óperas e musicais, fazendo dela uma das melhores cantoras do Estado.

Seu repertório vai desde música erudita a popular, sendo que o Concerto está marcado para as 20h30m no palco cultural montado ao lado do MAHRA e no caso de chuva, o espetáculo será transferido para o Cine Teatro Mauá, mantendo o mesmo horário.

Programação em andamento

Ontem (16), teve espetáculo do Grupo Paiol, com reapresentação do Auto de Natal Eu Severino e dança com as alunas do Ballet Carine Matias.

Confira os últimos dias da programação do Natal Luz 2019, lembrando que em caso de chuva, as atrações serão transferidas do palco ao ar livre para o interior do Mercado Municipal.

Dia 17

-Auto de Natal – Grupo Teatral Gota

-Luciano Graça Centro de Dança

Dia 18

-Concerto Natalino da Big Band, com participação especial da cantora Keidma Juliana

Dia 19

-Grupo Três Pensantes

Auto de Natal

-Sensei Acústico

Dia 20

-Companhia de Reis Mineira com Presépio do Grupo de Expressão Teatral Santa Clara.

A “Casa do Noel” e a Cozinha da Mamãe Noel estarão abertas ao público até o dia 23, das 19h30m às 21h45m.