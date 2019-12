Bota-fora coleta 7 mil quilos de lixo eletrônico em duas semanas

Foi um sucesso o bota-fora de lixo eletrônico, realizado nos dias 07 e 14 de dezembro pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente e Usina de Reciclagem. Desta vez, a ação foi realizada no centro e no Jardim Aeroporto, Jardim Primavera e Núcleo Centauro. “Foram coletados 7 mil quilos de material, o que dá uma ideia de como a população respondeu ao nosso chamado. Outras ações semelhantes já estão programadas para o ano de 2020”, afirma Silvano Santos, gerente da Usina de Reciclagem.

Nos jardins Aeroporto e Caravele, o ponto de coleta foi no pátio da Igreja Guadalupe. No Centauro, na praça do bairro, localizada atrás do Mercado Centauro, e no Jardim Primavera em frente ao Colégio Joarib Grillo, na Rua Biguatinga. Os interessados puderam descartar eletrodomésticos, eletrônicos, pilhas e baterias.

Silvano frisa que ações semelhantes já foram realizadas na área central e também no distrito de Aricanduva, Assentamento Dorcelina Folador, Campinho e também em algumas escolas da rede municipal e particular e em breve se estenderão a outros bairros. Silvano também ressalta que na atual gestão foram instalados ecopontos em vários locais da cidade, a fim de receber pilhas e baterias.