Prefeitura de Arapongas homenageia servidor aposentado

Em momento de muita emoção e reconhecimento, o prefeito Sérgio Onofre, acompanhado de secretários municipais e demais funcionários homenageou nesta segunda-feira (16), o ex-servidor da área de contabilidade, Valter Kaor Ogaki, que prestou tais serviços dentro do setor, por 18 anos. Recentemente, Ogaki atuava na área contábil da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Durante o encontro, uma placa condecorativa foi entregue especialmente ao servidor, que se aposenta neste ano.

“O Sr. Valter é a comprovação de um servidor competente e altamente profissional, que durante toda a sua trajetória se dedicou ao setor de contabilidade, em especial, na Secretaria de Educação, conquistando o respeito de todos. De maneira singela, homenageamos esse grande profissional que deixará um brilhante legado, sendo lembrado com muito carinho por todos, em especial, para a equipe que teve a grande oportunidade de acompanhá-lo ainda mais de perto”, parabenizou o prefeito.

O secretário de Educação, professor Peta, também prestou seus agradecimentos a Ogaki. “Um caminho de quase duas décadas, atuando com responsabilidade e afeição. Uma pessoa que atuou com carinho e generosidade, repassando aos colegas de trabalho toda sua experiência. Agora, o Sr. Valter terá o descanso merecido. Fica aqui o nosso muito obrigado.”, disse.

Emocianado e com poucas palavras, Valter Ogaki expressou sua gratidão, reforçando a postura de grande profissional que foi ao longo dos anos. “ Dezoito anos, não são dezoito dias. Sucesso para mim, é ter trabalhado com que eu gosto de verdade. Atuar com amor e dedicação é importante, e assim o fiz. Agradeço profundamente a homenagem”, afirmou.

O ato especial foi finalizado com um café da manhã aos presentes.