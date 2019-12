Programação de Natal entra na última semana de apresentações

Espetáculos para todos os gostos, espírito de confraternização e luzes marcaram o último final de semana da programação do Natal Luz 2019, que se encerra na próxima sexta-feira, dia 20, com uma apresentação da Companhia de Reis Mineira e com Presépio ao Vivo do Grupo de Expressão Teatral Santa Clara.

Na sexta-feira (13), teve o Auto de Natal “Eu Severino”, com o Grupo de Teatro Paiol e no sábado (14), Cantata de Natal com o Coral da Assembléia de Deus e Auto de Natal com o Grupo Santa Clara.

No domingo à tarde (15) foi a vez da Big Band realizar um concerto de Natal na Colônia Esperança e a noite foi marcada com uma apresentação do Conservatório Musical Villa Lobos.

Confira a programação da semana e aproveite.

Dia 16

-Grupo Paiol

Auto de Natal Eu Severino

-Ballet Carine Matias

Dia 17

-Auto de Natal – Grupo Teatral Gota

-Luciano Graça Centro de Dança

Dia 18

Concerto Natalino Big Band

Dia 19

-Grupo Três Pensantes

Auto de Natal

-Sensei Acústico

Dia 20

-Companhia de Reis Mineira com Presépio do Grupo de Expressão Teatral Santa Clara.

A “Casa do Noel” e a Cozinha da Mamãe Noel estarão abertas ao público até o dia 23, das 19h30m às 21h45m

NOTA DA REDAÇÃO: A Secretaria da Cultura informa que no caso de chuva os locais das apresentações poderão sofrer alterações e serem transferidos para o Mercado Municipal e no caso do Concerto Natalino da Big Band, para o Cine Teatro Mauá.