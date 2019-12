Acidente envolvendo carro e caminhão acontece na BR-369, em Arapongas

Um acidente envolvendo um carro com placas de Apucarana e um caminhão aconteceu por volta das 20h deste sábado (14), na BR-369 próximo da entrada de Arapongas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o caminhão bitrem com placas de Arapongas e o carro seguiam pelo mesmo sentido, quando um veículo bateu na lateral do outro.

Com o colisão, o HB 20 sofreu danos consideráveis. No carro estava o condutor de 45 anos, ele não sofreu ferimentos. O motorista do caminhão, de 44 anos também não se machucou.

A PRF esteve no local e registou o acidente.