Guarda Municipal recupera carro roubado com placas clonadas, em Arapongas

A Guarda Municipal recuperou um carro roubado com o chassi clonado, na noite de sexta-feira (13), na Rua Rouxinol, no Conjunto Palmares, em Arapongas.

Uma equipe que patrulhava aquela região se deparou com o carro abandonado, sem chaves e com indícios de ligação direta. Os guarda verificaram que não havia registro de furto ou roubo do carro e entraram em contato com o proprietário que afirmou que seu veículo estava na garagem de sua casa, em Campo Morão.

Os agentes da GM então verificaram o chassi do veículo, um VW Voyage e constatou que ele havia sido roubado em Londrina e estava com placas clonadas de um carro de Campo Mourão.

A equipe acionou o guincho e encaminhou o carro à 22ª Subdivisão Policial (SDP).