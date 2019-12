A Guarda Municipal registrou uma ocorrência de maus-tratos contra animais, na manhã de ontem, na Rua Mutum Poranga, no Conjunto Centauro, em Arapongas. De acordo com a equipe, a central de operações da GM recebeu uma denúncia de que no endereço havia um cachorro sofrendo maus-tratos e foi até o local averiguar a situação.

Após confirmar a denúncia, a GM acionou a Secretaria do Meio Ambiente para tomar providências sobre a situação e providenciar atendimento veterinário ao animal.