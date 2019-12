Investimentos modernizam aeroporto de Arapongas

O Aeroporto de Arapongas Alberto Bertelli recebeu nesta sexta-feira (13) a instalação de um gerador próprio, que vai modernizar a comunicação com aeronaves e sistema de terra. O serviço possibilitará também acesso eficaz com a Estação Meteorológica de Superfície (EMS) avançada - que será operada pela Força Aérea Brasileira(FAB), fornecendo dados de vento, pressão, umidade e radar meteorológico de aproximação e acompanhamento de aeronaves – operados pela Infraero. Essas duas com instalações previstas para o próximo mês. As benfeitorias fazem parte de um levantamento junto à Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR), que incluiu Arapongas.

Conforme o administrador do Aeroporto de Arapongas, José Antônio Wielewicki, tais melhorias são contratadas pela Infraero, FAB e Gol. “Estamos realmente felizes com os novos passos rumo ao progresso que o aeroporto de Arapongas tem dado. Com essa modernização, nosso aeroporto servirá de forte retaguarda para outras cidades, como Londrina e Maringá. Seremos tão bem equipados quanto outros aeroportos de grande porte do Paraná. Com os novos e modernos recursos, será facilitada a aeronavegação, mantendo a qualidade e segurança no sistema aeroviário e controlando diariamente os vôos”, explica. Ainda conforme Wielewicki, as melhorias foram solicitações da própria administração do aeroporto, com intermédio e esforços do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre e vice Jair Milani, governador Ratinho Júnior e ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly.

Recentemente, o Aeroporto de Arapongas foi inserido do programa do Governo do Estado – Voe Paraná, que liga algumas cidades do interior do Estado a Curitiba, através de vôos regulares três vezes por semana. Em parceria com a empresa de táxi-aéreo TwoFlex, oferece ligação aérea partindo e chegando a doze municípios que têm entre 32 mil e 155 mil habitantes. Também foram contemplados Paranaguá, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, União da Vitória, Apucarana, Guarapuava e Guaíra.