Acidente entre carro e trem deixa mulher ferida em Arapongas

Um acidente envolvendo um carro e um trem deixou a motorista do veículo de passeio ferida em Arapongas. O acidente aconteceu na Rua Bonito do Campo, próximo à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município, região Sul da cidade.

O acidente aconteceu aproximadamente às 17h30, no cruzamento da rua com a linha férrea. Com o impacto, a motorista, de 49 anos, bateu o rosto no para-brisa do carro. Ela foi atendida por uma equipe do Samu e precisou ser encaminhada para a Santa Casa de Arapongas.

A princípio, ela sofreu ferimentos considerados leves, precisando apenas de uma sutura no nariz. Ela ainda passaria por novos exames para se certificar de que não há maiores lesões.

O veículo de passeio, um Ford Fiesta sedan, foi atingido na lateral traseira e ficou parcialmente destruído. Com o acidente, a composição ficou parada durante aproximadamente 40 minutos, o que acabou afetando o trânsito na região.