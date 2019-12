Prefeitura de Arapongas doa semanalmente 675 kg de ração para Ong e protetores de animais

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma) realiza semanalmente a doação de 300 kg de ração para a Ong OPAA - Proteção Animal, além de outros 375 kg que são divididos entre outras quatro protetoras residenciais de animais abandonados. Na tarde de ontem (12), as entregas rotineiras foram realizadas, contribuindo para o cuidado com todos os animais acolhidos. “Entregamos pessoalmente os pacotes de ração na Ong OPAA, além daquelas pessoas que acolhem os animais abandonas em suas próprias residências, como é o caso da Dona Aparecida, morada na Av. Rouxinol. Esse é um trabalho realizado há anos, totalizando semanalmente a distribuição de 675 kg de ração. Todo esse acompanhamento é feito pela Seaspma, além dos demais auxílios necessários nessa questão”, afirma o veterinário da Seaspma, Marcelo Farinha.

Ainda conforme o veterinário, além das doações de ração, o município disponibiliza também materiais de limpeza, como desinfetantes, vassouras, sabão em pó, entre outros para os pontos com maior número de animais abrigados: Ong OPPA( cerca de 230 animais) e protetora residencial, Dona Aparecida, com 150. Os produtos são encaminhados a cada um dos locais conforme demanda e solicitação.

O secretário do Meio Ambiente, Renan Rodrigues, afirma que o setor tem prestado todo o auxílio necessário à causa dos animais que são resgatados por Ong’s e protetores residenciais. “Nesse sentido, além dos serviços periódicos de doações de ração e materiais de limpeza, já temos em mãos um projeto finalizado e aprovado por meio da Secretaria de Obras para a construção de novo canil em Arapongas, na Zona Sul, oferecendo um espaço adequado e de qualidade para os devidos cuidados com esses animais, possibilitando inclusive, um bom espaço para as pessoas que atuam nessa causa”, enfatiza. O projeto para a construção do novo canil terá edital publicado para licitação já na próxima semana. As obras estão previstas para 2020.