Adolescente que entregava panfletos em Arapongas é agredido por mulher

Um adolescente de 15 anos que entregava panfletos na tarde de quinta-feira (12), no centro de Arapongas foi agredido com um tapa no rosto. Uma mulher é suspeita. Ela ainda teria xingado o garoto.

O jovem chamou a Polícia Militar (PM) e contou que tentou entregar um panfleto para a mulher, que ela teria falado vários palavrões e depois deu um tapa em seu rosto.

O adolescente disse que não sabe o motivo dos xingamentos, nem da agressão. Um boletim de ocorrência foi registrado. A mulher não foi encontrada.