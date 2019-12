Saúde apresenta balanço de campanhas preventivas

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta, 12, um balanço das ações das campanhas preventivas outubro rosa - movimento mundial que estimula a luta contra o câncer de mama, com diagnóstico precoce, luta por direitos e demais atividades que garantam atendimentos e discussões de qualidade à saúde das mulheres, e novembro azul - ações preventivas da saúde dos homens, com ênfase no combate e prevenção do câncer de próstata.

Conforme o relatório, durante a campanha de outubro foram realizadas 1.687 coletas de exames preventivos, em 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Cisam. Já em novembro, 405 exames PSA foram executados, distribuídos em 19 UBS’s.

“Buscamos atrair e voltar à atenção da sociedade nessas duas causas importantes de saúde e mobilização mundial. Os dados comprovam que as mulheres ainda são mais cuidadosas com a saúde, e que procuram em grande escala ações de saúde. Os homens ainda dificilmente têm a iniciativa de programar consultas de rotina, busca por exames, ou até mesmo informações. Contudo, nossas equipes estão constantemente desenvolvendo ações em saúde básica, através da nossas UBS’s e vamos insistir nesse trabalho, aproximando a cada dia a população de uma saúde de qualidade. No geral, tivemos campanhas satisfatórios, visando o fortalecimento para o ano que vem”, disse o secretario de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Durante as campanhas que foram desenvolvidas através de uma “Comissão da Saúde”, com o “ Pit Stop da Saúde”, ocorreram na Avenida Arapongas – Centro, com a distribuição de panfletos que destacavam as informações sobre prevenção, sintomas e passos a serem tomados em casos de confirmações de ambas as doenças. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostram que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres em todo o mundo – depois do câncer de pele não melanoma. Contudo, se diagnosticado precocemente há cura em 95% dos casos. O câncer de próstata – segundo mais comum entre homens - também pode ser curado em 90%, também com diagnostico precoce.

Moção de Aplauso na Câmara Municipal

Na tarde da última quarta-feira (11), uma Moção de Aplausos foi realizada na Câmara Municipal. O ato se deu através da entrega de certificados foram destinados ao secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr, e demais profissionais da área, entre eles, representantes de 30 UBS’s, ao Centro de Especialidades Jaime de Lima, Pronto Atendimento 18 horas, UPA, PAI e CISAM pelo empenho e serviços prestados durante o Outubro Rosa e Novembro Azul. As homenagens foram estendidas também ao Dr. Enéas Prado e secretário municipal de Educação, Luiz Roberto dos Santos (Peta).

Proposta foi de iniciativa dos vereadores Márcio Antonio Nickenig e Miguel Messias. A homenagem teve aprovação unânime em recente sessão.