Prefeitura paga segunda parcela do 13º nesta sexta-feira

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Finanças, vai efetuar nesta sexta-feira (13) o pagamento da segunda parcela referente ao 13º salário dos servidores públicos municipais. Com o pagamento, serão injetados R$ 4.804.092,40. A primeira parcela do 13º do ano aconteceu em junho. A liberação da segunda parcela do 13º beneficia 3.037 servidores públicos.

O prefeito Sergio Onofre ressaltou que além do aspecto positivo para a economia, o pagamento de duas folhas em dezembro proporciona um melhor planejamento financeiro para os servidores e suas famílias.

“É com satisfação que estamos zerando o 13º de nosso funcionalismo e fechando o ano com as contas em dia, resultado de uma política séria e transparente na gestão dos recursos públicos”, frisou.