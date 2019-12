PRF recupera em Arapongas motocicleta roubada há cinco anos

Na tarde de quinta-feira (12), no km 182 da BR 369, em Arapongas, agentes da Polícia Rodoviária Federal, PRF da Unidade de Apucarana abordaram uma motocicleta Honda/CB 300R com placas de São Paulo/SP, conduzido por um homem de 38 anos, que transitava pela passagem sinalizada de pedestres.

Segundo a PRF foi realizada a identificação veicular através de marcação de fábrica e após análise dos elementos identificadores do veículo, os policiais constataram que tratava-se de uma outra motocicleta Honda/CBR 300, com placas de Sorocaba/SP e que possuía registro de furto/roubo, na cidade de Sorocaba/SP, no mês de agosto de 2014.

Perguntado, o condutor relatou ter adquirido a motocicleta em Sabáudia/PR, pelo valor de R$ 3.500,00.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Arapongas.