Pai e filho são presos em Arapongas suspeitos de tráfico de drogas

Pai e filho foram presos na noite de quinta-feira (12), em Arapongas suspeitos de tráfico de drogas. O que chama atenção é que o rapaz de 26 anos foi detido no último dia 6, com um quilo de crack na cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM) no carro onde eles estavam foram apreendidos 310 gramas de crack. A droga se fracionada para venda, renderia aproximadamente 1.200 pedras.

Polícias do Serviço Reservado (P2) e da ROTAM flagraram os dois vendendo drogas para um casal que estava em uma motocicleta, na Rua Avinhados no Jardim Paulista. A dupla foi abordada e as equipes encontram 25 gramas de crack.

Já pai e filho tentaram fugir de carro em alta velocidade, mas foram abordados. Dentro do veículo as equipes encontraram 310 gramas de crack. De acordo com os policiais, toda droga poderia render cerca de 1.200 pedras para a venda.

O pai de 46 anos e o filho foram presos em flagrante.

Preso de novo:

O rapaz de 26 anos já foi preso antes. Ele foi detido na tarde do dia 06/11, pela polícia militar de Arapongas, após ser flagrado transportando um tablete pesando 1 quilo de crack, in natura. A prisão aconteceu na PR 444.