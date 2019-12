Casa do Noel: As mãos por trás da Magia do Natal

Oficialmente “inaugurada” na última sexta-feira, dia 6, a famosa “Casa do Noel” tem história e para se chegar a um bom termo a equipe do Grupo Viagem à Fantasia começa seu planejamento desde agosto, para que a casa do bom velhinho fique aconchegante, decorada e cheia de brilho para receber a criançada.

Conforme Fátima Milani Zorzan, este já é o sexto ano que a tarefa está ao encargo do Grupo Viagem a Fantasia da Usina de Conhecimento e o segundo ano que a atração se mudou para o Museu de Arte e História de Arapongas, um antigo prédio que abrigava a prefeitura e conta com um hall de entrada perfeito para receber toda a decoração, entre bonecos de fadas, duendes e o que não podia faltar: a tradicional e confortável “poltrona do Noel”.

Além da mudança para um espaço mais adequado, tanto para abrigar uma maior diversidade decorativa, como para uma melhor acomodação do público, ela acrescenta que 90% dos materiais que compoêm a decoração são reutilizados de outros Natais, patrocinando ao velho e bom “Noel economia sem perder o glamour de sua casinha.

Ajudantes de Papai Noel

A equipe responsável pela montagem e funcionamento da “Casa do Noel” é composta, por Paula Pereira, Márcia de Oliveira, Cristiane dos Anjos, Alcides Comar e Fátima Milani, com auxílio de Silvia Comar, que cria e confecciona boa parte dos bonecos.

Também auxiliam para o bom andamento dos trabalhos, servidores do MAHRA, EMA e SECLE, nas pessoas de Reinaldo de Sousa, Valdecir Ferreira, Mercedes Pelegrini e Alexsandra Cereia.

“A este pessoal que põe às mãos a obra para retratar toda a magia do Natal, os nossos parabéns e a certeza que seu trabalho contribui para a alegria de milhares de visitantes que passam pela Casa do Noel”, comentou o secretário da Cultura, Geison Cortez.

COZINHA DA MAMÃE NOEL

Falando em Casa do Noel, a Mamãe Noel também tem seu espaço garantido nas festividades natalinas e após pesquisas e mais pesquisas sobre tendências de ambientes, foi projetada só para ela a “Cozinha na Mamãe Noel”.

Localizada no Mercado Municipal de Arapongas, a “Cozinha” conta com tudo que tem direito uma boa decoração culinária, com fogão, armarinhos, utensílios e é claro, a decoração e os enfeites de Natal.

A Cozinha da Mamãe Noel estará aberta ao público a partir desta quinta-feira, dia 12, das 19h30m às 21h45m, permanecendo até o dia 23.



Finalizando, o secretário da Cultura destaca que, “este será um atrativo a mais no leque de festividades oferecido pela prefeitura, para que a população vivencie um Natal em harmonia e com um forte vínculo de festa em família, que é uma das marcas registradas da atual administração municipal”.