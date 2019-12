Cmei São Miguel Arcanjo e Escolas Municipais recebem placas por participação no programa “A União faz a vida”

Através da parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cooperativa Sicredi, as Escolas Municipais Albor Pimpão, José Bernardo dos Santos, Antônio Grassano, José de Carvalho, Profª Heloíza Giancristófaro e o CMEI São Miguel Arcanjo participaram ao longo dos meses do programa “A União faz a vida” – iniciativa do Sicredi que visa o desenvolvimento da educação cooperativa e empreendedorismo aliado à práticas pedagógicas. Nesta quarta-feira (11), os representantes de cada instituição de ensino receberam placas como forma de comprovação e encerramento das atividades.

“Foi com muito orgulho que acompanhamos nossos alunos ao longo desta jornada, que junto ao Sicredi, proporcionou projetos bacanas, que visaram despertar desde cedo o empreendedorismo nas escolas e Cmei, de uma maneira especial e divertida que interagiu nossos alunos, levando e aprimorando conhecimento. Nossas instituições de ensino estiveram bastante compenetradas, e os alunos adorara. O que comprova a eficácia do programa. Parabéns ao Sicredi por nos proporcionar a participação no projeto, e aos nossos professores e alunos”, disse o secretário, Professor Peta.

Participaram também do ato, o secretário de Administração, Valdecir Scarcelli, gerente de Ensino, Adriana Lux, gerente de Educação Infantil, Carla Tatiane Domingues da Costa, professores e diretores das Escolas e Cmei participantes, representando a gerente da Cooparativa Sicredi-Arapongas, Patrícia G. Bertolasce, Caroline Gatti e Jhony Leoziro, assessores pedagógicos do Sicredi Agroempresarial, professora Nágela e Cássio e demais representantes da Secretaria Municipal de Educação.

Conheça mais sobre o programa “A União faz a vida”, acessando: https://www.auniaofazavida.com.br/