Arapongas homenageia instrutores do Proerd 2019

Em forma de agradecimento, a Secretaria Municipal de Educação(Semed) realizou nesta quarta-feira(11), uma homenagem aos instrutores que atuaram com os alunos dos 5º anos das Escolas Municipais dentro do Programa Educacional de Resistência às drogas - Proerd 2019. Durante o ato que contou com a presença do secretário de Educação, Professor Peta, secretário de Administração, Valdecir Scarcelli e gerente de Ensino, Adriana Lux, foram entregues presentes aos profissionais da segurança, entre eles, o comandante do 2º pelotão da 4ª Companhia de Patrulha Escolar, subtenente Rogério da Costa de Souza e soldado PM Aline França.

“Desta maneira, estendemos também os agradecimentos aos demais instrutores que juntos desenvolveram um trabalho fantástico nesse ano, através do Proerd. Nesta edição, foram atendidos 1.400 alunos. E já estamos ansiosos para o ano que vem”, disse o secretário de Educação.

Durante o ano letivo de 2019, aturam no Proerd os instrutores: PM Soldado Aline, PM Soldado Silvia, PM Soldado Luana, PM Soldado Mendes e PM Soldado Bento.

O PROERD é viabilizado através de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Polícia Militar do Paraná.