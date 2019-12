Talentos locais abrilhantam programação do Natal Luz 2019 em Arapongas

Boa música, teatro de qualidade, danças especiais e cultura popular, tem marcado as apresentações no palco cultural montado pela Secretaria da Cultura ao lado do Museu de Arte e História, que tiveram início no último domingo e se estenderão até o dia 20 de dezembro sempre a partir das 20h30.

Após a abertura das festividades, pelo Coral “Anjos da Paz” no domingo, nas últimas duas noites se apresentaram o Grupo Teatral Três Marias com o Auto de Natal, a Manjedoura e o cantor Daniel Sartori, que tocou o melhor da MBP e Autoral.

As apresentações estão fazendo muito sucesso até agora e cumprem o propósito da Secretaria da Cultura em proporcionar uma programação de Natal com atrações diversificadas e valorizando os talentos locais.

Para hoje a noite, está programada uma apresentação de dança com as alunas de ballet da Carine Matias e Luciano Graça Centro de Dança.

Acompanhe a programação completa pelo link http://www.arapongas.pr.gov.br/7083_noticia_cantata-com-o-coral-e-x201canjos-da-paz-abre-programaeccedileatildeo-do-natal-luz-2019 ou pelas nossas redes sociais (Instagran e Facebook).