Ladrão é pego em flagrante realizando furto em residência de Arapongas

Um ladrão foi pego em flagrante realizando um furto em residência na tarde de ontem (10), na Vila Nova, em Arapongas. Vizinhos da casa viram um desconhecido entrando na casa e acionaram a polícia militar. Chegando ao endereço, os policiais encontraram a porta dos fundos arrombada e entraram na casa, onde encontraram um homem com um saco, com vários objetos que estavam sendo furtados.

Os policiais deram voz de abordagem, mas o ladrão investiu com violência contra a equipe policial, que precisou utilizar força para algemar o suspeito. O dono da casa foi comunicado e compareceu ao local, reconhecendo os objetos que seriam levados.



De acordo com a PM, o ladrão já é conhecido no meio policial, tendo diversas passagens por furto. Ele foi encaminhado juntamente com os objetos furtados para a delegacia.