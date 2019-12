VIII Audiência Pública Sobre Entidades e Serviços Socioassistenciais acontece nesta quinta, 12

A Prefeitura Municipal de Arapongas e o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) realizam no próximo dia 12, às 09h00, a VIII Audiência Pública Sobre Entidades e Serviços Socioassistenciais existentes no município. O evento terá por finalidade apresentar à comunidade as Entidades inscritas no CMAS, bem como os serviços socioassistenciais prestados por estas e pelo Poder Público Municipal, além de um breve relato sobre as atividades desenvolvidas pelo Conselho.

“A VIII Audiência Pública vem sendo organizado em parceria com o município de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a participação de toda a comunidade é muito importante para a divulgação e esclarecimento sobre os serviços de assistência social que são desenvolvidas, indo ao encontro das necessidades da população”, explica a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

LOCAL: Paço Municipal de Arapongas.