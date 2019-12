Confira o calendário da rede municipal de educação de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação, divulga o Calendário Escolar para o ano letivo de 2020, nas Escolas e CMEIS’s. Neste ano letivo, as aulas se encerram no dia 19 de dezembro. O ano letivo de 2020 será iniciado em 5 de fevereiro.

No dia 6 de janeiro (segunda-feira), dará início aos atendimentos nos CMEI’s Pólos, atendendo os alunos até o dia 31 de janeiro (sexta-feira). Conforme o setor responsável, os Pólos atendem as crianças matriculadas no ano letivo de 2019, e cujos pais, comprovaram que estarão trabalhando durante este período (recesso escolar). Mais de 80 crianças serão atendidas.

O retorno às aulas será no dia 05 de fevereiro de 2020, tanto nas Escolas como nos CMEI’s.

Confira o cronograma completo para o Ano Letivo 2020:

ENSINO FUNDAMENTAL

03/02/2020(segunda-feira): Início das atividades nas Secretarias de cada Escola.

03 e 04/02/2020(segunda e terça-feira): Semana Pedagógica – Retorno dos Professores.

05/02/2020: Início das aulas

EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI’s)

De 06 a 31 de janeiro: Atendimentos nos CMEI’s Pólo.

03 e 04/02/2020(segunda e terça-feira): Formação Continuada aos professores da Rede Municipal de Ensino.





PRÓXIMO ANO LETIVO

05/02/2020: Início das aulas

LISTA DOS CMEI’s Pólo com as instituições que compõe cada região:

CMEI MARIA APARECIDA F. WEISS – Meu Bebê, Ester Otero e Julia Chiappin.

CMEI ANA PAUCIC – Sonho Encantado, Helena Escobal e Ismênia Antoniolli G.

CMEI DOLORES LÁZARO MARTINS – Dom Geraldo, Speiser II, Speiser II, Clementina S. Soares.

CMEI PEQUENOS BRILHANTES – Izaura dos Santos Vieira, Dom Romeu, Maria Fernandes Alher.

CMEI PRIMEIROS PASSOS - Laurides Pinheiro, São Miguel, Padre Bernardo, Ana Macur e Sônia S. Koga.