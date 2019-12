População ainda tem dificuldade para separar lixo de forma correta; assista

Um coletor de lixo teve uma das mãos furadas na semana passada, em Arapongas, após recolher um saco de lixo repleto de seringas com agulhas, descartado irregularmente.

De acordo com o gerente da Usina de Reciclagem de Arapongas Silvano Santos, mesmo com todas as orientações feitas incansavelmente a população, fatos como estes ainda ocorrem com frequência.

Em entrevista ao TNonline, Santos falou sobre o caso e deu diversas orientações sobre o descarte correto do lixo.

Lixo eletrônico

O gerente da Usina de Reciclagem aproveitou para lembrar a população sobre a última arrecadação de lixo eletrônico deste ano. Será no próximo sábado, dia 14, em 4 bairros da cidade: Conjunto Padre Chico, Ulisses Guimarães, Cj. Flamingos e Cj. San Raphael, das 8h às 16h.

