Homem é atropelado por trem em Arapongas nesta manhã 

Um homem de 53 anos foi atropelado por um trem no começo da manhã de hoje (10), em Arapongas. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Drongo com a Rua Guaratinga, por volta das 6h30.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foram chamados. O homem sofreu um traumatismo craniano considerado moderado, um provável trauma cervical e coluna torácica. Apesar dos ferimentos, foi encaminhado ao Honpar consciente e orientado.

A vítima contou para os socorristas que estava atravessando a linha quando o trem já se aproximou e aconteceu o atropelamento.

Segundo testemunhas, o maquinista não teria alertado que o trem se aproximava. Ele não teria acionado a buzina.

O acidente será investigado.