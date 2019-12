Sestran de Arapongas encerra campanha de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, através da Guarda Municipal de Arapongas (GMA) realiza nesta terça-feira o encerramento da Campanha Internacional “ 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”. O ato final, às 9h00, em um café especial na Delegacia da Mulher, com a presença de autoridades, lideranças e grupos que estiveram envolvidos durante toda a campanha.

“Será um momento de bate papo, com informações relevantes sobre esse importante tema, além de um balanço sobre as ações que foram desenvolvidas ao longo dessas semanas, que visou envolver a sociedade como um todo. Adiantamos aqui que pudemos desenvolver atividades sérias e que contribuem para uma mudança de postura, pelo fim da violência contra as mulheres”, reforça a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GM Denice Amorim.