Coral abre programação natalina em Arapongas

No último domingo, dia 8, a prefeitura de Arapongas, através da Secretaria da Cultura abriu oficialmente a Programação do Natal Luz 2019, através de uma Cantata com o Coral “Anjos da Paz”, que reúne crianças das Paróquias Santa Rita de Cássia, São José, Santa Cruz, Santo Antonio, Nossa Senhora de Fátima e Igreja Matriz.

O evento teve como palco a escadaria da Igreja Matriz e atraiu um grande público, que se encantou com o repertório das tradicionais músicas natalinas e com a iluminação de Natal, que ficou muito atraente, reforçando o verdadeiro espírito de Natal em Arapongas.

Programação Completa

A Programação de Natal vai se estender até o dia 20 de dezembro e estará concentrada no palco montado ao lado do Museu de Arte e História de Arapongas (MAHRA), com todas as apresentações a partir das 20h30m.

SERVIÇO

Dia 9

Grupo de Teatro Três Marias

Auto de Natal Manjedoura

Dia 10

Música Popular para o Brasil

Crescer Mais Forte com Daniel Sartori

Dia 11

Ballet Carine Matias

Luciano Graça Centro de Dança -

Dia 12

Cora dos CEIs

Godô Acústico – Alfredo Dias

Dia 13

Grupo Paiol

Auto de Natal Eu Severino

Dia 14

Cantata de Natal da Assembléia de Deus

Auto de Natal do Grupo de Expressão Corporal Santa Clara

Dia 15

Conservatório Musical Villa Lobos

Dia 16

Grupo Paiol

Auto de Natal Eu Severino

Dia 17

Auto de Natal – Grupo Teatral Gota

Dia 18

Concerto Natalino Big Band

Dia 19

Grupo Três Pensantes

Auto de Natal

Sensei Acústico

Dia 20

Companhia de Reis Mineira com Presépio do Grupo de Expressão Teatral