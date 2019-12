Arapongas recolhe 3,8 toneladas de lixo eletrônico

Através da Usina de Reciclagem de Arapongas, novas ações de recolhimento de lixo eletrônico foram realizadas simultaneamente no último sábado (07), na região do Jardim Aeroporto, Jardim Caravelle, Jardim Primavera e Centro. Ao todo, 3.870 kg foram dispensados para um descarte correto. Todos os materiais serão revertidos em renda para as duas cooperativas de recicladores que atuam no município, sendo elas, Cooperativa Cidade dos Pássaros e Zona Sul.

“Em um grande mutirão, dividido em quatro regiões de Arapongas, pudemos novamente fazer um trabalho ativo no recolhimento desses materiais, facilitando a vida do cidadão, favorecendo o meio ambiente e contribuindo para a renda das famílias dos nossos cooperados. Tivemos boa participação da comunidade, unindo esforços para o descarte correto de todo esses objetos. Agradecemos a todos que participaram conosco”, disse o gerente da Usina, Silvano Santos.

Nova ação

Para fechar com chave de ouro, a última ação de recolhimento de lixo eletrônico deste ano acontece no dia 14 de dezembro (sábado). Seguindo os mesmos moldes, as atividades estarão divididas em outros quatro bairros: Conjunto Padre Chico, Ulisses Guimarães, Cj. Flamingos e Cj. San Raphael, das 8h às 16h.

Veja os pontos de coleta e participem!

- Cj.Padre Chico: Praça da igreja

- Ulisses Guimarães: Praça, próximo ao Orlando Lanches

- Flamingos: Ao lado do meu campinho, Rua Loro Verde

- Cj. San Rafael: Ao lado do CMEI Sônia Grassano