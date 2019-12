Secretaria de Esporte realiza 3º Torneio de Voleibol de Arapongas

Aconteceu nos dias 06, 07 e 08 de dezembro a 3º edição do Torneio de Voleibol Masculino e Feminino Livre de Arapongas. Os jogos aconteceram no Ginásio de Esportes Mateus Romera e na Escola Municipal Alzira Horvatich, no Conjunto Flamingos.

A competição contou com a participação de 17 equipes somente do município e foi dividida em série ouro e prata, nos naipes feminino e masculino.” Foi um final de semana com muito voleibol, alegria, descontração e com a presença dos familiares e amigos assistindo aos jogos. Quem foi não se arrependeu”, disse o secretário de Esporte, Altair Sartori.

Confira a classificação:

Série Ouro Masculino

1°Lugar: Aramaster

2°Lugar: SEMESP 01

3°Lugar: VNB

Série Ouro Feminino

1°Lugar: Planet Breda 1

2°Lugar: Colégio Monteiro

3°Lugar: Avoar

Série Prata Masculino

1°Lugar: SEMESP 02

2°Lugar: Colégio Polo

3°Lugar: Colégio Monteiro

Série Prata Feminino

1°Lugar: Vôlei Clube

2°Lugar: Planet Breda 2

3°Lugar: Divas