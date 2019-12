Senhor sofre queimaduras graves após incêndio em Arapongas

Um senhor de 59 anos sofreu queimaduras graves após um incêndio na noite de sábado (08) no Jardim Aeroporto em Arapongas. Ele estava em sua casa, na Rua Socó, quando o fogo começou.

Segundo os Bombeiros, a casa onde a vítima estava era pequena. A equipe conteve as chamas ainda no início do incêndio, porém, o homem sofreu queimaduras graves nas pernas e no rosto.

O senhor foi atendido pela equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado até o hospital. As causas do incêndio serão apucaradas.



O nome da vítima não foi revelado.