Menor em surto é contido pelo Samu e pela PM, em Arapongas 

Polícia Militar foi acionada na noite de ontem (7) pelo Samu para conter um rapaz em surto em Arapongas. A avó do menor de idade disse aos policiais que seu neto estava bem alterado e nervoso. Quando a polícia chegou até o local, o próprio garoto confirmou o que a avó disse e com atitudes de que iria fugir.

Foi quando as equipes perceberam e rapidamente foi feita a abordagem ao mesmo, que não reagiu. Após ser avaliado pela equipe médica, o menor foi encaminhado juntamente da avó para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) para ser melhor avaliado e ficar sob observação.