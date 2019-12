Cantata na escadaria da Igreja Matriz de Arapongas acontece neste domingo 

No domingo (8) a prefeitura de Arapongas, através da Secretaria da Cultura abre oficialmente a Programação do Natal Luz 2019, através de uma Cantata com o Coral “Anjos da Paz”, que reúne integrantes das Paróquias Santa Rita de Cássia, São José, Santa Cruz, Santo Antonio, Nossa Senhora de Fátima e Igreja Matriz.

A Programação de Natal vai se estender até o dia 20 de dezembro, com grandes talentos do teatro, música, dança e cultura popular local.

SERVIÇO

Abertura da Programação do Natal Luz 2019

Data – 8 de dezembro

Horário – 20h30m

Local – Escadaria da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida

Endereço – Praça Pio XII – Centro

Casa do Noel

A Secretaria da Cultura informa que está mantida a programação para abertura da “Casa do Noel”, na noite desta quinta-feira, dia 6, a partir das 19h30m no Museu de Arte e História de Arapongas (antiga prefeitura).

A abertura será precedida por uma carreata com o trenó do “Papai Noel” e a “Carreta da Alegria”, que sairá às 19 horas da rotatória no final da Avenida Arapongas.

Compareça e prestigie.