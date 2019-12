Homem é preso com um quilo de crack em Arapongas

Um rapaz de 25 anos foi preso na tarde de ontem (06), pela polícia militar de Arapongas, após ser flagrado transportando um tablete pesando 1 quilo de crack, in natura. A prisão aconteceu na PR 444.

De acordo com a polícia, durante patrulhamento pela Rua Tangará, uma motocicleta em atitude suspeita foi avistada, e ao ser dado voz de abordagem, o suspeito empreendeu fuga, momento em que foi dado início a uma perseguição policial.



O suspeito em fuga entrou pela rodovia PR 444, e em nova tentativa de fugir da abordagem, a motocicleta esbarrou no meio fio, fazendo o condutor pular da motocicleta, e tentar fugir a pé. Ele foi alcançado pela equipe policial, que encontrou na moto utilizada para a fuga uma sacola com uma blusa que escondia um tablete de crack in natura pesando Kg 1,041. A droga apreendida renderia aproximadamente 3 mil pedras de crack.

O suspeito disse que teria buscado esta droga na cidade de Maringá e que entregaria em Arapongas para uma pessoa a qual não informou o nome. Para isso, receberia a quantia de R$ 500. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.