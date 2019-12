Arapongas lança operação Papai Noel para intensificar policiamento no final de ano

A Guarda Municipal de Arapongas (GMA), Polícia Militar e Polícia Civil iniciaram nesta sexta-feira (06) a operação “Papai Noel” que visa o fortalecimento da segurança pública no fim de ano, através de serviços de patrulhamento na área central de Arapongas, neste período em que o comércio atende em horário estendido, além de atuação nos bairros da cidade. O lançamento aconteceu na Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida (Praça Matriz).

“Em todos os anos realizamos tal operação, que visa maior segurança e tranquilidade para a população e comerciantes durante as compras de fim de ano, que acontecem até as 22h. Contudo, é importante salientar que o fortalecimento dos serviços em segurança são estendidos também em todos os bairros do município, garantindo a todos a devida segurança”, frisa o secretário Municipal de Segurança, Paulo Argati. Ele acrescenta que os patrulhamentos contarão com a presença de viaturas e motos, das equipes das Forças de Segurança.

A operação “Papai Noel” segue até o dia 24 de dezembro.