IFPR-AED Campus Arapongas apresenta curso Educação 4.0 para professores da rede municipal

O prefeito, Sérgio Onofre, esteve reunido com representantes do IFPR-EAD Arapongas, entre eles, o professor e diretor do campus, Thiago Nascimento, para conhecer o projeto de Educação Empreendedora e Metodologias Ativas (Educação 4.0) Com início previsto para 2020, o curso será destinado para os professores do município, objetivando a desmistificação de conceitos que envolvem o comportamento empreendedor, construindo junto aos profissionais práticas pedagógicas que permitam que os estudantes atuem mais ativamente durante as aulas, assim como em todo o processo de ensino aprendizagem.

“Na prática, esse curso visa contribuir na formação inicial e continuada dos professores. A partir desta formação, espera-se acolher os professores e, juntos trabalhar propostas metodológicas na perspectiva de fomentar o comportamento empreendedor nos alunos das séries iniciais, para que os mesmos possam identificar possíveis problemas na comunidade e propor soluções que contribuam para a melhoria de todos”, explicou o professor.

A nova proposta foi bem aceita pelo prefeito, que deu total apoio à capacitação dos professores municipais. “A educação deve se manter antenada com o novo, aperfeiçoando nossos professores, que com isso levarão ainda mais conhecimento para a sala de aula, favorecendo o futuro dos nossos alunos”, afirmou.

Participaram também da reunião a professora e coordenadora do IFPR-EAD Campus Arapongas, Patrícia da Silveira e a fiscal de convênio IFPR-EAD Campus Arapongas, Luciana Gutierris.