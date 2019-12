Repasse aos laboratórios conveniados devem ser regularizados em Arapongas

Atrasos nos pagamentos aos laboratórios de análises clínicas que prestam serviço ao município em Arapongas, fizeram com que os atendimentos para exames fossem suspensos na cidade em alguns laboratórios conveniados.

De acordo com fontes ligadas ao setor, os pagamentos estariam atrasados desde o mês de junho.

De acordo com nota emitida pela administração municipal sobre o assunto, estão sendo realizados os trâmites burocráticos para que, até a próxima semana, os valores em atraso sejam pagos.



“A Prefeitura de Arapongas informa, através da Secretaria Municipal de Saúde, que em função da queda na arrecadação, do aumento no volume de serviços e falta de dotação orçamentária, neste ano houve atraso no pagamento aos laboratórios de análises clínicas que prestam serviço ao Município. Resolvida a questão orçamentária, nesta semana estão sendo realizados os últimos trâmites internos para o pagamento dos valores em atraso, o que deve ocorrer no início da semana que vem. A Prefeitura também informa que, mesmo com o atraso, alguns laboratórios mantiveram a prestação de serviços ao Município, de forma a não haver prejuízo para a população”, diz a nota.