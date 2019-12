Seringas com agulhas descartadas no lixo comum ferem coletor em Arapongas

Um coletor de lixo teve uma das mãos furadas ontem (05), após recolher um saco de lixo repleto de seringas com agulhas, descartado irregularmente em Arapongas. A procedência do material já foi identificada e o morador da residência que realizou o descarte será notificado.

De acordo com o gerente da Usina de Reciclagem Silvano Santos, uma força tarefa deve ir até o local onde as seringas foram descartadas. “Estamos reunindo Guarda Municipal Ambiental, Vigilância Sanitária e agentes de saúde, que devem ir até o local para orientar e notificar o morador responsável pelo descarte”, afirmou.

Santos explica ainda que o material foi encaminhado para análise e o coletor está recebendo todo o atendimento necessário. “O coletor está recebendo toda a assistência, já recebeu atendimento médico e tomou as vacinas necessárias para que não tenha nenhuma complicação de saúde. Na verdade, você não sabe se a pessoa que descartou tem alguma doença transmissível, por isso, quando ocorre uma situação assim, é encaminhado para a vigilância sanitária, para triagem e verificação”, explica.



O gerente lamenta que mesmo com todo o aceso a informação que existe hoje em dia, casos como este ainda aconteçam na cidade. “Estamos sempre realizando orientações sobre o descarte. Pessoas que tomam insulina, ou outro tipo de medicamento, que dependem de aplicação com agulhas ou seringa, podem entregar dentro de uma caixa, nos postos de saúde dos bairros, este tipo de lixo infectado. Ali o descarte será feito de forma correta. Em casos de outros tipos de material cortante como garrafas, o coreto é colocar em uma caixa e escrever que ali tem vidros”, finaliza.