Projeto Crescer lota o Ginásio de Esportes com “Crônicas de Natal”

“Crônicas de Natal” foi o nome do espetáculo de encerramento do ano, apresentado nesta quarta-feira (04) pelos alunos e professores do Projeto Crescer. Mais uma vez, o evento lotou o Ginásio de Esportes, mesmo com o tempo chuvoso, e emocionou do início ao fim. “Ao longo dos anos, o Projeto Crescer se transformou em um dos mais importantes projetos socioeducativos do Paraná. Além das atividades pedagógicas, culturais e esportivas, os alunos têm café da manhã, almoço e café da tarde. Para se ter uma ideia, em média são servidas mais de 120 mil refeições por ano. Tudo isso sem qualquer custo para as famílias”, afirmou o empresário Paulo Pennacchi, presidente da Casa do Bom Menino de Arapongas. O espetáculo contou com números de música e dança, todos apresentados por alunos e professores do Projeto.

Ele lembrou também que desde que foi criado, o Projeto Crescer já atendeu mais de três mil meninos e meninas. Neste ano de 2019, mais de 600 alunos participaram do Projeto, entre a Casa do Bom Menino (Projeto Crescer I) e a Unopar (Projeto Crescer II). Cleide Pennacchi, conselheira do Projeto, afirmou que as perspectivas são ainda melhores para o ano que vem, quando, entre outras coisas, serão inauguradas uma biblioteca digital e mais três salas de aula.

Marisa Basana, diretora, destacou o empenho dos professores e demais membros da equipe, não só em fazer de “Crônicas de Natal” um evento marcante, mas no empenho permanente ao longo de todo o ano. O prefeito Sérgio Onofre também acompanhou a apresentação do início ao fim. “Quero parabenizar o Paulo Pennacchi, sua esposa Cleide e toda a equipe. Eu conheço a admiro o Projeto Crescer porque sei o que ele significa na vida dessas crianças e para Arapongas como um todo”, frisou o prefeito. Também estiveram presentes a secretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Niele Cristina Lima de Melo, representantes do Sesc, Sesi e Senai, Lions Clube e outras entidades.

DESTAQUES

Foram concedidas dez bolsas de estudo de inglês pelo CNA, sendo contemplados, pelo Projeto Crescer I, os alunos Felipe Laureano de Souza, Mariana Marrone, Caritas Maria Furtado dos Santos, Kauane Silva Rodrigues e Nicolas Torres Noveli, e pelo Projeto Crescer II Julia Harumi Hirata Kague, Thiago Antonio da Silva, Mariana Vieira Camilo da Silva, Lorenzza Garcia do Amaral e Kauane Letícia da Silva Coelho.

Os alunos que tiveram melhor desempenho na Avaliação Formativa ganharam uma viagem a Foz do Iguaçu. A viagem será feita na próxima semana. Pelo Projeto Crescer I foram contemplados José Romeu Pereira Neto, Jaquyson Mathyas Kondazeski, Greyce Kettelhin de Souza, Derick Gustavo Rubim, Yan Gabriel Tonin André, Caritas Maria Furtado dos Santos, Mariana Sugihara Marino, Fillipe Augusto Lourenço Silva, Nicole Sanches de Paula de Souza, Márcio Vinicius Ferreira Bastos, João Guilherme de Souza Santos, Gustavo Semchechem, Erick Gabriel Rodrigues, André Lopes de Lima, Otavio Francisco Izidoro Costa, Gabriela dos Santos Pereira e Felipe de Morais Ronca. Pelo Projeto Crescer II, foram contemplados Ana Beatriz de Paiva Lopes, Paulo Henrique Jorge Coelho, Maria Fernanda de Oliveira Melo, Lorenza Garcia do Amaral, Gustavo Caroni, Kawana Cabral Novo, Gabrielle Rodrigues da Silva, Brenda Santana da Silva, Arthur Miguel da Silva Carvalho, Lara Melissa Nogueira Sana, Andrey Kaique Neres Baumann, Thiago Antônio da Silva e Kauan Nicholas da Silva Bigoli.

Pelo Grupo de Estudo Personalizado, também vão para Foz do Iguaçu Gabriel Gariani Alves de Souza e Vinicius Fatel. O Projeto também está mandando para Foz do Iguaçu os professores que mais se destacaram em 2019: Mariane Alves Koga, Thaís Cunha Barreto, Eurípedes Fornasieri Neto, Everton Lucas de Farias, Júnior César dos Santos, Carlos Henrique dos Santos de Araújo, Evelyn Daiane Vieira Farias e Bárbara Ferreira. E duas colaboradoras: Antônia Olenice de Jesus e Sueli Domingues Maschetto, além dos alunos destaques: Kauane da Silva Rodrigues (Projeto Crescer I) e Lorenza Garcia do Amaral (Projeto Crescer II). Mariane Aves Koga foi eleita a Professora Destaque do Ano.

Além de contribuições diretas, o projeto é patrocinado pela Lei Rouanet, uma realização do Ministério da Cidadania (Secretaria da Cultura) e Governo Federal.